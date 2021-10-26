Каким направлением сможет заниматься в Динамо Милевский станет известно по итогам встречи футболиста с президентом "бело-синих".

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Во время недавнего матча 12-го тура УПЛ против "Днепра-1" Артём Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба под песню "Виват, король!".

Милевский завершил карьеру