Новая деятельность Милевского: экс-звезда сборной Украины начинает оригинальный заработок

После окончания профессиональной карьеры Артём Милевский отошел от футбола и попробовал себя в новой роли. Он стал блоггером и делал околофутбольные сюжеты.

Однако с начала полномасштабного вторжения звездный футболист очень болезненно воспринял российскую агрессию. Он перестал этим заниматься и надолго пропал с публичного поля.

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Возвращение Милевского

В 2023 году он начал появляться на публике, а теперь объявил о новой для себя работе. Милевский в соцсетях сообщил о создании корпоративной страницы, где представлен список услуг, которые он будет предоставлять в дальнейшем.

Артем полноценно переходит в ряды инстаблоггеров и будет заниматься рекламой. Цены варьируются от 400 до 2500 евро. Кроме рекламы можно заказать поздравление от Милевского с днем рождения и опцию "выезд" в пределах Киева.



Прайс услуг от Милевского / инстаграм футболиста