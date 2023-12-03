"У Милевского есть чем поделиться с детьми": Суркис готов пристроить легенду "бело-синих"

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал о делах Артема Милевского. После лечения динамовский бомбардир может вернуться в родной клуб.

Артем Милевский имел серьезные проблемы со здоровьем. Культовый форвард Динамо даже находился в коме. В тяжелое время руку помощи звезде украинского футбола протянули его друзья и президент столичного клуба Игорь Суркис.

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Шанс для Милевского

Игорь Михайлович не только оплатил лечение бывшего футболиста Динамо, но и готов предложить ему работу в клубе. Об этом рассказал бывший партнер Милевского по сборной Украины Артем Федецкий.

"Насколько я знаю, Суркис готов взять Милевского на какую-то должность в Динамо. Возможно, детским тренером или селекционером. Но все зависит от Артема. Если он правильно разложит моменты у себя в голове и будет двигаться в положительном направлении, то у него все получится.

Не будем говорить о его другой, ночной жизни, но у Милевского есть шикарный футбольный опыт, он выступал на высоком уровне, поэтому ему есть чем поделиться с детьми", – рассказал Федецкий.

Напомним, что после завершения карьеры Артем Милевский не смог адаптироваться к новым реалиям. Форвард имел успешный ютуб-проект, но из-за войны вынужден был его поставить на паузу.

Некоторое время Артем помогал волонтерам. Однако в последствии в окружении футболиста оказались сомнительные люди, которые подталкивали его на авантюрные дела. В итоге Милевский оказался в больнице и имел серьезные проблемы со здоровьем. Будем верить, что худшие времена Артема осталась позади, и он будет работать на благо украинского футбола.