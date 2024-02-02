Не сравнивайте с Ярмоленком: Милевский дал совет Мудрику относительно его выступлений за Челси

Михаил Мудрик после перехода в Челси до сих пор не может найти своей лучшей формы. У него бывают яркие вспышки, но стабильности на "Туманном Альбионе" не хватает.

В последнем матче своей команды он упустил великолепный момент, не реализовав выход 1 на 1 с вратарем Ливерпуля. После этого украинец получил массу хейта от экспертов и болельщиков, которые разочарованы отсутствием прогресса в левого вингера.

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Надо пользоваться своими скиллами

Своим мнением относительно Михаила Мудрика поделился бывший капитан Динамо Артем Милевский. Он в своем телеграм-канале ответил на вопрос подписчика, стоит ли чего-то ожидать еще от украинского игрока Челси:

Мудрику надо за счет своих сильных качеств играть. К защитнику приблизился, в сторону бросил на рывке и ударил, а не водится там со всеми.

На уточняющий вопрос, надо ли играть в стиле Андрея Ярмоленка, он ответил, что не стоит их сравнивать.

Ну Ярмола это Ярмола, он другого плана. Мишане нужно играть один в один, в сторону и бить. Рывок топовый у него,

– сказал Милевский.

Отметим, что ранее Артем Милевский дал совет украинскому голкиперу Реала Андрею Лунину относительно его будущего. Он заявил, что на месте вратаря "никуда бы не рыпался", ведь сейчас он имеет стабильную игровую практику.

. В сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик сыграл на клубном уровне 24 матча во всех турнирах. На его счету 4 забитых мяча и 2 ассиста. Последний раз результативным действием отмечался 27 декабря, когда на последних минутах сравнял счет в Кубке Англии, после чего забил решающий 11-метровый в послематчевой серии пенальти.

Следующий матч Челси сыграет 4 февраля против Вулверхэмптона. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.