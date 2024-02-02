В останньому матчі своєї команди він змарнував чудовий момент, не реалізувавши вихід 1 на 1 з воротарем Ліверпуля. Після цього українець отримав масу хейту від експертів й уболівальників, які розчаровані відсутністю прогресу в лівого вінгера.
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Треба користуватися своїми скілами
Своєю думкою стосовно Михайла Мудрика поділився колишній капітан Динамо Артем Мілевський. Він у своєму телеграм-каналі відповів на запитання підписника, чи варто чогось очікувати ще від українського гравця Челсі:
Мудрику треба за рахунок своїх сильних якостей грати. До захисника наблизився, убік кинув на ривку й ударив, а не водиться там з усіма.
На уточнювальне запитання, чи треба грати у стилі Андрія Ярмоленка, він відповів, що не варто їх порівнювати.
Ну Ярмола це Ярмола, він іншого плану. Мішані потрібно грати один в один, убік і бити. Ривок топовий у нього,
– сказав Мілевський.
Зазначимо, що раніше Артем Мілевський дав пораду українському голкіперу Реала Андрію Луніну щодо його майбутнього. Він заявив, що на місці воротаря "нікуди б не рипався", адже зараз він має стабільну ігрову практику.
Наступний матч Челсі зіграє 4 лютого проти Вулверхемптона. Стартовий свисток пролунає о 16:00.