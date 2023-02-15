Милан возвращается в чемпионскую форму: итальянцы выиграли у кризисного Тоттенхэма - видео

Чемпионы Серии А смогли улучшить настроение болельщикам после неудач в последних играх. Решающий гол за "россонери" забил Браим Диас.

Милан – Тоттенхэм 1:0

Гол: Браим Диас, 7.

В одном из первых матчей Лиги чемпионов чемпионы Италии Милан встречался с представителем АПЛ Тоттенхэмом. Обе команды сейчас находятся в определенном кризисе, пишет 24 канал.

Как это было Онлайн-трансляция матча Милан – Тоттенхэм

Команда Стефано Пиоли умудрилась проиграть четыре подряд игры в январе и выпасть из топ-четверки Серии А. В свою очередь "шпоры" тоже четырежды уступали в этом году, а в последней встрече были разгромлены Лестером.

К отчетной встрече Тоттенхэм подошел с кадровыми проблемами в центре поля. Хейбьерг отбывал дисквалификацию, а Бентанкур надолго вылетел из-за разрыва "крестов". Также команда на время потеряла основного кипера Льориса.

Ранний гол "россонери"

Милан же взялся за дело с первых минут и довольно быстро открыл счет. Тео Эрнандес удачно сразился за мяч на втором этаже с Ромеро и прострелил в центр. Там первым на мяче был Браим Диас, со второй попытки пробивший Форстера.

Тоттенхэм же по игре не уступал итальянцам, но реализация была не на высоте. Особенно это почувствовалось после перерыва, когда из семи ударов лондонцев только один прилетел в створ ворот.

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Тоттенхэм на грани провала

Милан же ожидаемо не лез вперед, занявшись удержанием счета, и это "россонери" удалось. Этой победой Стефано Пиоли немного снял давление со своей команды после провального января, а вот Тоттенхэм оказался на грани провала.

Речь не только о невыходе в четвертьфинал ЛЧ, но и о возможном непопадании в топ-четверку этого сезона. Есть высокая вероятность, что Антонио Конте покинет команду до лета. Ответный матч в Лондоне состоится 8 марта.

Видеообзор матча Милан – Тоттенхэм: