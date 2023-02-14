Милан и Тоттенхэм сумели не без проблем одолеть групповой этап Лиги чемпионов. "Шпоры" еще и сумели занять первое место благодаря победе в последнем туре над Марселем. Хотя тогда команда по ходу встречи проигрывала, и если бы матч так и закончился, то лондонский клуб остался без плей-офф Лиги чемпионов.

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Милан тоже лишь в последнем матче успел "запрыгнуть в последний вагон" плей-офф Лиги чемпионов, когда дома обыграл Зальцбург. Хотя они и так опережали соперника на одно очко в турнирной таблице, поэтому важно просто не проиграть.

И теперь 14 февраля 2023 именно они и откроют "еврокубковую весну" (вместе с ПСЖ и Баварией, которые параллельно проведут свой матч 1/8 финала Лиги чемпионов).

Онлайн-трансляция матча Милан – Тоттенхэм доступна на сайте 24 канала в этой новости.

Милан – Тоттенхэм онлайн