Лига чемпионов вернулась после паузы в три месяца. В первом поединке 1/8 финала чемпион Италии Милан принимал соперника из Лондона – Тоттенхэм. 24 канал.

Следите с нами Милан – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Команда Стефано Пели неудачно выступала в январе, проиграв четыре матча подряд. Однако на этот раз итальянцы стартовали удачно, открыв счет уже на седьмой минуте.

Львиная судьба заслуги в этом мяче лежит на защитнике Тео Эрнандесе. Француз на фланге выиграл верховую дуэль у Ромеро и вбежал в штрафную площадку Тоттенхэма.

После прострела в центр мяч достался Браиму Диасу, со второй попытки пробившему Форстрера. Для испанца это уже пятый гол за Милан в этом сезоне.

Видео гола Браима Диаса: