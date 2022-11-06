От героя до неудачника одна минута: нападающий Милана получил удаление за празднование гола

В субботу, 5 ноября, Милан принимал специю, за которую выступает Виктор Коваленко. Оливье Жиру стал в одну минуту героем и неудачником матча.

До 89-й минуты матча счет на табло держался 1:1. Оливье Жиру пробил в стиле каратэ и второй раз за поединок вывел "россонери" вперед, пишет 24 канал.

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Принес победу Милану

Этот гол французского нападающего стал победным для Милана – 2:1.

Жиру на эмоциях снял с себя футболку, но не подумал, что получил желтую карточку от арбитра, которая для него станет уже второй. Через одну минуту Оливье стал автором гола и был удален с поля.

Первый горчичник форвард Милана получил на 83-й минуте.

Жиру забил свой 9-й гол в 18-ти сыгранных матчах. Также в активе француза 4 ассиста.

Фрагмент празднования голого жира