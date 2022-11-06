До 89-й минуты матча счет на табло держался 1:1. Оливье Жиру пробил в стиле каратэ и второй раз за поединок вывел "россонери" вперед, пишет 24 канал.
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Принес победу Милану
Этот гол французского нападающего стал победным для Милана – 2:1.
Жиру на эмоциях снял с себя футболку, но не подумал, что получил желтую карточку от арбитра, которая для него станет уже второй. Через одну минуту Оливье стал автором гола и был удален с поля.
Первый горчичник форвард Милана получил на 83-й минуте.
Жиру забил свой 9-й гол в 18-ти сыгранных матчах. Также в активе француза 4 ассиста.
Фрагмент празднования голого жира
- Милан продолжает погоню за лидером Серии А Наполи, переигравшим в этом туре на выезде Аталанту 1:2. "Россонери" с 29 очками идет вторыми.
- Специя остается в опасной зоне вылета – 17-я позиция из 20 клубов. Клуб Коваленко набрал 9 баллов.