На 73-й минуте при счете 1:3 в пользу Гурника взял за дело Подольски. Погонь лишилась мяча на части поля соперника, Лукас подхватил передачу, посмотрел в сторону ворот хозяев и пробил, сообщает 24 канал.

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37-летний ветеран зажигает в Польше

Похоже, что далеко вышедший за пределы своей штрафной голкипер Погони не был готов к такому повороту событий. Подольски из своей части поля забил в ворота хозяев. Лукас в свои 37 лет дал мастер-класс молодежи.

Невероятный гол немецкого нападающего с польскими корнями поставил красивую точку в матче - 1:4, разгромная победа Гурника.

Гол Подольски в ворота Погони: смотрите видео

Гурник после 15 сыгранных матчей занимает 10-ю позицию в турнирной таблице польского первенства. Клуб из Забже набрал 20 очков.

Погонь с 26 пунктами идет четвертым.

Любопытно! Подольски выступает за Гурник с июля 2021 года. В сезоне-2022/2023 провел 13 поединков, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Контракт с польским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.