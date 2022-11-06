На 73-й минуте при счете 1:3 в пользу Гурника взял за дело Подольски. Погонь лишилась мяча на части поля соперника, Лукас подхватил передачу, посмотрел в сторону ворот хозяев и пробил, сообщает 24 канал.
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37-летний ветеран зажигает в Польше
Похоже, что далеко вышедший за пределы своей штрафной голкипер Погони не был готов к такому повороту событий. Подольски из своей части поля забил в ворота хозяев. Лукас в свои 37 лет дал мастер-класс молодежи.
Невероятный гол немецкого нападающего с польскими корнями поставил красивую точку в матче - 1:4, разгромная победа Гурника.
Гол Подольски в ворота Погони: смотрите видео
- Гурник после 15 сыгранных матчей занимает 10-ю позицию в турнирной таблице польского первенства. Клуб из Забже набрал 20 очков.
- Погонь с 26 пунктами идет четвертым.