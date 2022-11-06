До 89-ї хвилини матчу рахунок на табло тримався 1:1. Олів'є Жиру пробив у стилі карате та вдруге за поєдинок вивів "россонері" уперед, пише 24 канал.

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Приніс перемогу Мілану

Цей гол французького нападника став переможним для Мілана – 2:1.

Жиру на емоціях зняв із себе футболку, але не подумав, що отримав жовту картку від арбітра, яка для нього стане вже другою. За одну хвилину Олів'є став автором голу та був вилучений із поля.

Перший гірчичник форвард Мілана отримав на 83-й хвилині.

Жиру забив свій 9-й гол у 18-ти зіграних матчах. Також в активі француза 4 асисти.

Фрагмент святкування голу Жиру