Милан – Сассуоло 2:5

Голы: Жиру, 24, Ориги, 81 – Дефрель, 19, Фраттези, 22, Берарди, 30, Льоренте, 47 (пен), Матеус Энрике, 79.

В чемпионате Италии проходят поединки 20-го тура Серии А. В воскресенье на ранний слот был вынесен поединок Милана, который на своем поле принимал аутсайдера турнира Сассуоло, пишет 24 канал.

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Действующие чемпионы попали в черную полосу после ЧМ-2022. Выиграв у Салернитаны, "россонери" не могли победить уже пять матчей подряд. А в последних двух играх Милан проигрывал разгромно – 0:3 от Интера в Суперкубке и 0:4 от Лацио в чемпионате.

Ужасная серия продолжилась и в игре против борца за выживание Сассуолло. Из-за ужасных действий в обороне подопечные Пиоли умудрились трижды пропустить еще до перерыва, ответив голом головой от Жиру.

Сассуоло забил пять

Во втором тайме хозяева продолжили позориться. Сначала Льоренте забил с пенальти после фола от Калабрии, а в конце матча гости забили и пятый мяч. Героем встречи стал Берарди, который забил гол и отдал целых три ассиста.

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Немного подсластил горечь поражения для Милана Дивок Ориги. Бельгийцу удался шикарный выстрел из-за пределов штрафной и мяч от перекладины оказался в воротах. Впрочем, от разгрома хозяев это не спасло.

Таким образом, для Милана это уже четвертая подряд потеря очков в Серии А, из-за чего шансы на место в Лиге чемпионов уменьшаются. Подопечные Пиоли скатились на четвертое место, а по итогам тура могут стать вообще шестыми, если Лацио и Рома не проиграют свои поединки.

Видеообзор матча Милан – Сассуоло: