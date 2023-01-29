Бавария – Айнтрахт 1:1

Голы: Сане, 34 – Круг Муани, 69

В поединке встречались лидер, а затем еще четвертая команда Бундеслиги. Киммих классно забросил в штрафную на Сане, но Лерой неудачно обработал верховую передачу. Поэтому мяч улетел прямо в руки голкипера гостей, пишет 24 канал.

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Айнтрахт ответил прострелом от Роде. Но Соу перехватил передачу и ударом в ощупь пробил высоко на трибуну, расположившуюся за воротами Баварии в первом тайме.

Киммих разрядил свою пушку из-за пределов штрафной. Джошуа попытался повторить шедевр, забивший в предыдущем матче. Вратарь отбил перед собой, но первым на добивании был Мюллер. Однако голкипер гостей вторично через несколько секунд спас свои владения от неизбежного гола.

На 34-й минуте мюнхенцам удалось забить. Сане успешно завершил прострел с фланга от Мюллера и расстрелял владение Траппа – 1:0.

В первом тайме у Баварии было еще два хороших момента, чтобы удвоить свое преимущество. Но удары Упамекано и Мане были мимо ворот и в руки голкиперу.

На 69-й минуте гости смогли сравнять счет 1:1. Быструю контратаку организовали Коло Муани и Камада. Все началось с того, что Айнтрахт перехватил мяч в собственной штрафной и через несколько передач мяч уже оказался в штрафной Баварии. Круг Муани легко качнул опекуна и пробил мимо Зоммера.

К концу матча команды создали еще несколько опасных атак, но они не увенчались голом. В итоге – 1:1.

Ничья не сбросила Баварию с первой позиции в турнирной таблице. Но теперь отрыв от уходящего вторым Униона составляет лишь один балл.

Айнтрахт с 32 баллами опустился на 5-е место.

Бавария – Айнтрахт: видеообзор матча