Мілан – Сассуоло 2:5

Голи: Жиру, 24, Орігі, 81 – Дефрель, 19, Фраттезі, 22, Берарді, 30, Льоренте, 47 (пен), Матеус Енріке, 79.

В чемпіонаті Італії проходять поєдинки 20 туру Серії А. У неділю на ранній слот був винесений поєдинок Мілана, який на своєму полі приймав аутсайдера турніру Сассуоло, пише 24 канал.

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Чинні чемпіони потрапили у чорну смугу після ЧС-2022. Вигравши у Салернітани, "россонері" не могли перемогти вже п'ять матчів поспіль. А в останніх двох іграх Мілан програвав розгромно – 0:3 від Інтера в Суперкубку та 0:4 від Лаціо в чемпіонаті.

Жахлива серія продовжилась і у грі проти борця за виживання Сассуоло. Через жахливі дії в обороні підопічні Піолі примудрились тричі пропустити ще до перерви, відповівши лише голом головою від Жиру.

Сассуоло забив п'ять

У другому таймі господарі продовжили ганьбитися. Спочатку Льоренте забив з пенальті після фолу від Калабрії, а в кінці матчу гості забили і п'ятий м'яч. Героєм зустрічі став Берарді, який забив гол та віддав аж три асисти.

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Трохи підсолодив гіркоту поразки для Мілану Дівок Орігі. Бельгійцю вдався шикарний постріл з-за меж карного майданчика і м'яч від поперечини опинився у воротах. Втім від розгрому господарів це не врятувало.

Таким чином, для Мілана це вже четверта поспіль втрата очок в Серії А, через що шанси на місце в Лізі чемпіонів зменшуються. Підопічні Піолі скотились на четверту сходинку, а за підсумками туру можуть стати взагалі шостими, якщо Лаціо та Рома не програють свої поєдинки.

Відеоогляд матчу Мілан – Сассуоло: