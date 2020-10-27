"Милан" и "Рома" в удивительном матче 5-го тура Серии А не смогли выявить более сильного. Команды забили аж шесть голов, а игра завершилась ничьей.

Милан – Рома 3:3

Голы: Ибрагимович, 2, 79, (п), Салемакерс, 47 – Джеко, 14, Верету, 71 (п), Кумбулла, 84

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Уже на старте матча "Милан" открыл счет, пишет 24 канал. Леау роскошным "черпаком" нашел Ибрагимовича, а швед довел атаку до логического завершения.

Впрочем, "Рома" не хотела складывать оружие и быстро отыгралась. После углового голкипер "Милана" Тэтэрушану неудачно вышел и Джеко переправил мяч в пустые ворота ударом головы.

Сразу после перерыва "Милан" снова ошеломил соперника. "Россонери" провели великолепную атаку по левому флангу, которая завершилась точным ударом Салемакерса.

"Рома" смогла отыграться благодаря пенальти, который заработал Педро. Удар с отметки четко выполнил Верету.

На 79-й минуте Ибрагимович в очередной раз вывел "Милан" вперед. На этот раз хозяева заработали право на пенальти. Однако последнее слово в игре было все же за "волками".

На 84-й минуте "Милан" вновь неудачно действовал во время углового и Кумбулла в высоком прыжке замкнул подачу.

В итоге 3:3: "Милан" набрал 13 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. "Рома" имеет 8 очков и занимает 9-е место.

Милан – Рома видеообзор

Турнирная таблица Серии А