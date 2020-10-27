"Мілан" та "Рома" у дивовижному матчі 5-го туру Серії А не змогли виявити сильнішого. Команди забили аж шість голів, а гра завершилася нічиєю.

Мілан – Рома 3:3

Голи: Ібрагімович, 2, 79, (п), Салемакерс, 47 – Джеко, 14, Верету, 71 (п), Кумбулла, 84

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Уже на старті матчу "Мілан" відкрив рахунок, пише 24 канал. Леау розкішним "черпаком" знайшов Ібрагімовича, а швед довів атаку до логічного завершення.

Втім, "Рома" не хотіла складати зброю і швидко відігралася. Після кутового голкіпер "Мілана" Тетерушану невдало вийшов і Джеко переправив м'яч у порожні ворота ударом головою.

Відразу по перерві "Мілан" знову приголомшив суперника. "Россонері" провели чудову атаку лівим флангом, яка завершилася точним ударом Салемакерса.

"Рома" змогла відігратися завдяки пенальті, який заробив Педро. Удар з позначки чітко виконав Верету.

На 79-й хвилині Ібрагімович вкотре вивів "Мілан" вперед. Цього разу господарі заробили право на пенальті. Однак останнє слово у грі було все ж за "вовками".

На 84-й хвилині "Мілан" знову невдало діяв під час кутового і Кумбулла у карколомному стрибку замкнув подачу.

У підсумку 3:3: "Мілан" набрав 13 очок та продовжує очолювати турнірну таблицю. "Рома" має 8 очок та посідає 9-е місце.

Мілан – Рома відеоогляд

Турнірна таблиця Серії А