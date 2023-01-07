В чемпионате Италии в эти выходные проходят поединки 17 тура Серии А. Главным поединком выходных следует считать битву на "Сан-Сиро", где местный Милан примет Рому, пишет 24 канал.

По теме Барселона сойдется с Атлетико: кто будет забивать в отсутствие Роберта Левандовского

Действующие чемпионы Италии неплохо проходят по дистанции, идя на третьем месте. Впрочем, команда Пиоли уже дважды проиграла и отстает от лидера Наполи на 5 баллов. Также впереди в одном очке Ювентус, но туринцы сыграли на матч больше.

Рома отчаянно пытается бороться за место в топ-четверке. Подопечные Жозе Моуриньо занимают шестую строчку, в 3-х баллах позади четвертого Интера.

Перед глазным сражением у Милана образовался кадровый дефицит. Из-за травм "россонери" не помогут Меньян, Балло Туре, Флоренци, Мессиас, Ориги и Ибрагимович. У Ромы из важных игроков отсутствует разве что Вейналдум.

Прогноз Favbet

Тем временем букмекеры назвали фаворита поединка. По их мнению, у Милана куда больше шансов на победу. 1,89 против 4,45 в Рому. Ничья же оценивается в 3,55.

Читайте также Малиновский упаковывает чемоданы: переговоры между Марселем и Аталантой на финальной стадии

При этом эксперты не ожидают многих голов. Коэффициент на "тотал менее 2,5" составляет 1,81, тогда как на ТВ можно поставить за 2,09. Также названы главные кандидаты на забитый гол:

Оливье Жиру (Милан) 2,55

Рафаэл Леау (Милан) 2,75

Шарль де Кетеларе (Милан) 3,10

Тэмми Абрахам (Рома) – 3,30

Браим Диас (Милан) 3,75

Пауло Дибала (Рома) – 4,00

Николо Дзаньоло (Рома) – 4,50

Алексис Салемакерс (Милан) – 5,00

Лоренцо Пеллегрини (Рома) – 6,00

Тео Эрнандес (Милан) 6,00

История встреч. Милан и Рома сыграли 183 очных встреч за все время. Ощутимое преимущество на стороне "красно-черной" команды - 83 победы против 51 у римлян. Еще 59 игр завершились вничью. Интересно, что в последних девяти очных поединках Рома выиграла только однажды.