У чемпіонаті Італії цими вихідними проходять поєдинки 17 туру Серії А. Головним поєдинком вихідних варто вважати битву на "Сан-Сіро", де місцевий Мілан прийме Рому, пише 24 канал.

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Чинні чемпіони Італії непогано проходять по дистанції, йдучи на третьому місці. Втім команда Піолі вже двічі програла і відстає від лідера Наполі на 5 балів. Також попереду в одному очку Ювентус, але туринці зіграли на матч більше.

Рома ж відчайдушно намагається боротись за місце у топ-четвірці. Підопічні Жозе Моуріньо посідають шосту сходинку, у 3-х балах позаду четвертого Інтера.

Перед очною битвою у Мілана утворився кадровий дефіцит. Через травми "россонері" не допоможуть Меньян, Балло Туре, Флоренці, Мессіас, Орігі та Ібрагімович. У Роми із важливих гравців відсутній хіба шо Вейналдум.

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Тим часом букмекери назвали фаворита двобою. На їх думку, у Мілана куди більше шансів на перемогу – 1,89 проти 4,45 на Рому. Нічия ж оцінюється у 3,55.

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При цьому експерти не очікують на багато голів. Коефіцієнт на "тотал менше 2,5" становить 1,81, тоді як на ТБ можна поставити за 2,09. Також названі головні кандидати на забитий гол:

Олів'є Жиру (Мілан) – 2,55

Рафаел Леау (Мілан) – 2,75

Шарль де Кетеларе (Мілан) – 3,10

Теммі Абрахам (Рома) – 3,30

Браїм Діас (Мілан) – 3,75

Пауло Дібала (Рома) – 4,00

Ніколо Дзаньоло (Рома) – 4,50

Алексіс Салемакерс (Мілан) – 5,00

Лоренцо Пеллегріні (Рома) – 6,00

Тео Ернандес (Мілан) – 6,00

Історія зустрічей. Мілан та Рома зіграли 183 очних зустрічі за весь час. Відчутна перевага на боці "червоно-чорної" команди – 83 перемоги проти 51 у римлян. Ще 59 ігор завершились внічию. Цікаво, що у останніх дев'яти очних поєдинках Рома виграла лише одного разу.