Милан одержал волевую победу в матче против ПСЖ в Лиге чемпионов
Итальянский Милан сумел дома обыграть французскими ПСЖ. Для "россонери" это первая победа в этом сезоне Лиги чемпионов.
Милан – ПСЖ 2:1
Голы: Рафаэль Леау, 12, Жиру, 50 – Шкриньяр, 9
Матч между Миланом и ПСЖ имел слишком много "отсылок". Это и Доннарумма, которого болельщики "россонери" освистывали во время матча, а перед началом забросали фейковыми долларами. И Шкриньяр, до этого шесть сезонов выступавший за принципиального противника Милана – Интер, и даже являвшийся там капитаном.
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И именно Шкриньяр открыл счет в этом матче, когда уже на девятой минуте освободился от опеки в штрафной и пробил головой в падении после подачи с углового. Его радости в этом моменте не было предела.
Видео гола Шкриньяра
Но продолжалась она недолго. Потому что уже через три минуты хозяевам поля удалось сравнять счет. Если с ударом Жиру Доннарумма справился, то помешать Рафаэлю Леау пробить в падении из-за себя никто из защитников парижан не сумел.
Видео гола Рафаэля Леау
В первом тайме ПСЖ имел возможность снова выйти вперед в счете. Но Милан после удара Дембеле спасла перекладина ворот.
А второй тайм для гостей начался не слишком удачно. На 50-й минуте после навеса с фланга Жиру протиснул того же Шкриньяра и головой отправил мяч в ворота соперников.
Видео голая Жиру
Обе команды до конца матча могли забивать голы. Опасно со штрафного пробивал Тео Эрнандес, но Доннарумма спас. Он же отреагировал и на удар Окафора в угол ворот.
У противоположных ворот Ли Кан Ин тоже опасно пробил, но второй раз в этом матче "россонери" спас каркас ворот – на этот раз штанга.
Милан побеждает и занимает третье место в группе. Вместо этого ПСЖ опускается на второе место, пропустив вперед Боруссию.