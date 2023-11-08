Милан одержал волевую победу в матче против ПСЖ в Лиге чемпионов

Итальянский Милан сумел дома обыграть французскими ПСЖ. Для "россонери" это первая победа в этом сезоне Лиги чемпионов.

Милан – ПСЖ 2:1

Голы: Рафаэль Леау, 12, Жиру, 50 – Шкриньяр, 9

Матч между Миланом и ПСЖ имел слишком много "отсылок". Это и Доннарумма, которого болельщики "россонери" освистывали во время матча, а перед началом забросали фейковыми долларами. И Шкриньяр, до этого шесть сезонов выступавший за принципиального противника Милана – Интер, и даже являвшийся там капитаном.

Достойно внимания Магия Сикана: Шахтер сенсационно наносит поражение Барселоне в Лиге чемпионов – видео гола

И именно Шкриньяр открыл счет в этом матче, когда уже на девятой минуте освободился от опеки в штрафной и пробил головой в падении после подачи с углового. Его радости в этом моменте не было предела.

Видео гола Шкриньяра

Но продолжалась она недолго. Потому что уже через три минуты хозяевам поля удалось сравнять счет. Если с ударом Жиру Доннарумма справился, то помешать Рафаэлю Леау пробить в падении из-за себя никто из защитников парижан не сумел.

Видео гола Рафаэля Леау

В первом тайме ПСЖ имел возможность снова выйти вперед в счете. Но Милан после удара Дембеле спасла перекладина ворот.

А второй тайм для гостей начался не слишком удачно. На 50-й минуте после навеса с фланга Жиру протиснул того же Шкриньяра и головой отправил мяч в ворота соперников.

Видео голая Жиру

Обе команды до конца матча могли забивать голы. Опасно со штрафного пробивал Тео Эрнандес, но Доннарумма спас. Он же отреагировал и на удар Окафора в угол ворот.

У противоположных ворот Ли Кан Ин тоже опасно пробил, но второй раз в этом матче "россонери" спас каркас ворот – на этот раз штанга.

Милан побеждает и занимает третье место в группе. Вместо этого ПСЖ опускается на второе место, пропустив вперед Боруссию.