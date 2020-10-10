"Динамо" получит кругленькую сумму за игрока, которого продало 8 лет назад
Киевское "Динамо" получит от бразильской "Куритибы" 460 тысяч евро по деталям контракта о трансфере Леандро Алмейды. Что интересно, бразильский защитник завершил выступления за "бело-синих" еще в январе 2013 года – почти 8 лет назад.
Бразильский клуб уже осуществил перерасчет денег киевскому, сообщает официальный сайт "Куритибы".
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Этот долг касается деталей трансферного контракта, по которому Алмейда покидал киевский клуб. В нем говорилось о процентах за следующий переход защитника.
Такой состоялся в 2015 году – Леандру Алмейда перешел в "Палмейрас", а "Куритиба" получила почти миллион евро. Впрочем, киевлянам обещанные деньги никто не отдал.
Тогда "Динамо" пожаловалось в ФИФА. Федерация обязала бразильский клуб погасить задолженность до конца 2020 года. В противном случае "Куритибе" угрожал трансферный бан.
Коротко о Леандро Алмейде:
- Это бразильский левый защитник, который начал свои выступления за "Динамо" в 2009 году. В это время киевский клуб пытался брать пример с "Шахтера" и часто обращал внимание на игроков из Бразилии.
- За неполных три сезона Алмейда наиграл за "Динамо" 70 матчей в различных турнирах, трижды отличившись в воротах соперника. Стал обладателем Суперкубка Украины.
- В 2013 году он перешел в "Куритибу", а еще через два года – в "Палмейрас", откуда только поездил по арендам. Сейчас защитнику 33 года и он недавно присоединился к мальтийскому "Хайберниансу" за 650 тысяч евро.
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