Киевское "Динамо" получит от бразильской "Куритибы" 460 тысяч евро по деталям контракта о трансфере Леандро Алмейды. Что интересно, бразильский защитник завершил выступления за "бело-синих" еще в январе 2013 года – почти 8 лет назад.

Бразильский клуб уже осуществил перерасчет денег киевскому, сообщает официальный сайт "Куритибы".

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Этот долг касается деталей трансферного контракта, по которому Алмейда покидал киевский клуб. В нем говорилось о процентах за следующий переход защитника.

Такой состоялся в 2015 году – Леандру Алмейда перешел в "Палмейрас", а "Куритиба" получила почти миллион евро. Впрочем, киевлянам обещанные деньги никто не отдал.

Тогда "Динамо" пожаловалось в ФИФА. Федерация обязала бразильский клуб погасить задолженность до конца 2020 года. В противном случае "Куритибе" угрожал трансферный бан.

Коротко о Леандро Алмейде: