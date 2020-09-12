Італійський "Мілан" здивував дизайном гостьового комплекту на новий сезон. Дизайнерів надихнув Міланський музей культури.

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Основна форма в "Мілану" залишається доволі традиційною для клубу – чорні та червоні смуги. При цьому на червоних смугах ледь помітний візерунок, на який дизайнерів надихнула "архітектурна велич Мілану".

Після цього "Мілан" одразу представив третій комплект форми, оминувши гостьовий варіант. Він був виконаний у незвичних блакитних кольорах.

І от нарешті команда представила другий комплект форми, теж здивувавши своїх вболівальників. Як йдеться в описі до відео, на розробку цього дизайну надихнув Museo delle Culture, або ж Mudec. Сама футболка – біла, з червоними елементами.