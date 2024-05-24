Угода між сторонами була чинна до 30 червня 2025 року. Проте клуб і наставник досягли домовленості про розірвання договору.
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Кінець майже 5-річної співпраці
Італійський тренер очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. Під його керівництвом команда виграла Серію А у сезоні-2021/2022, після чого в наступній кампанії дійшла до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
У всіх сезонах, окрім першого, 58-річний наставний виводив команду до найпрестижнішого європейського турніру. Вдалося йому це досягнення повторити й у нинішній кампанії.
У сезоні-2023/2024 Мілан завчасно здобув "срібло" Серії А, а також зміг вийти у чвертьфінали Ліги Європи та Кубка Італії.
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Зазначимо, що останній матч у нинішньому сезоні Мілан зіграє 25 травня на виїзді проти Торіно. Стартовий свисток пролунає о 21:45.