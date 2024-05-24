Угода між сторонами була чинна до 30 червня 2025 року. Проте клуб і наставник досягли домовленості про розірвання договору.

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Кінець майже 5-річної співпраці

Італійський тренер очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. Під його керівництвом команда виграла Серію А у сезоні-2021/2022, після чого в наступній кампанії дійшла до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

У всіх сезонах, окрім першого, 58-річний наставний виводив команду до найпрестижнішого європейського турніру. Вдалося йому це досягнення повторити й у нинішній кампанії.

У сезоні-2023/2024 Мілан завчасно здобув "срібло" Серії А, а також зміг вийти у чвертьфінали Ліги Європи та Кубка Італії.

Мілан щемливо попрощався з Піолі: дивіться відео

Цікаво. Раніше повідомлялося, що Стефано Піолі може очолити Наполі, а головним кандидатом йому на заміну вважається екстренер Шахтаря Паулу Фонсека.

Зазначимо, що останній матч у нинішньому сезоні Мілан зіграє 25 травня на виїзді проти Торіно. Стартовий свисток пролунає о 21:45.