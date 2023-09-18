Во вторник, 19 сентября, пройдут первые матчи групповой стадии Лиги чемпионов 2023-2024. Центральной встречей дня обещает стать матч на "Сан-Сиро", в котором Милан примет Ньюкасл, пишет 24 канал.

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Камбек Ньюкасла

"Сороки" наконец-то вернулись в Лигу чемпионов после 20-летней паузы. Последний раз Ньюкасл играл в группе в 2002 году, где выбивал, кстати, киевское Динамо.

В прошлом сезоне после спасения от вылета англичане провели разумную трансферную кампанию и уверенно завершили четвертыми в АПЛ. При этом команда Эдди Хау на пару с чемпионом МанСити пропустила меньше голов – всего 33.

Впрочем, в Лиге чемпионов судьба подарила Ньюкаслу "группу смерти" с ПСЖ, дортмундской Боруссией и Миланом. Последние немного сбавили обороты прошлого сезона. После чемпионства-2022 "россонери" с трудом пробились в топ-четверку Серии А благодаря очковому штрафу Ювентуса.

Перезагрузка Милана

Правда, при этом подопечные Пиоли дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Этим летом Милан активно усиливался на трансферном рынке и в итоге – три победы в четырех матчах Серии А на старте. Правда, 1:5 от Интера в последнем туре несколько испортили впечатление.

Интересно знать. Летом Ньюкасл выкупил лидера Милана Сандро Тонали. 23-летний полузащитник сборной Италии обошелся "сорокам" в 70 миллионов евро.

Ньюкасл пока также не сверкает в АПЛ. Команда Эдди Хау обыграла скромный Брентфорд и крепкую Астон Виллу, а вот против МанСити, Ливерпуля и Брайтона очков так и не взяла.

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Матч между Миланом и Ньюкаслом выглядит игрой почти равных команд. Букмекеры небольшое предпочтение отдают "россонери", скорее всего благодаря фактору своего поля - 2,63 против 2,76 на "сорок" при 3,50 на ничью.

Много голов ожидать не следует, хотя эксперты верят, что забить смогут оба клуба - 1,66. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие исполнители:

Оливье Жиру (Милан) – 2,75

Каллум Уилсон (Ньюкасл) – 2,75

Александер Исаак (Ньюкасл) – 3,00

Рафаэл Леоу (Милан) – 3,20

Ноа Окафор (Милан) – 3,30

Лука Йович (Милан) – 3,30

Харви Барнс (Ньюкасл) – 4,00

Кристиан Пулишич (Милан) – 4,00

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К слову, фаворитами по борьбе за выход из группы считают ПСЖ и Ньюкасл. На парижан можно поставить за 1,25, а на "сорок" – за 1,87. Проход Милана оценивается в 2,20, в Боруссии – в 2,80.