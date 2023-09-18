У вівторок, 19 вересня, пройдуть перші матчі групової стадії Ліги чемпіонів 2023-2024. Центральною зустріччю дня обіцяє стати матч на "Сан-Сіро", в якому Мілан прийме Ньюкасл, пише 24 канал.

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Камбек Ньюкасла

"Сороки" нарешті повернулись у Лігу чемпіонів після 20-річної паузи. Останній раз Ньюкасл грав у групі аж у 2002 році, де вибивав, до речі, київське Динамо.

Минулого ж сезону після порятунку від вильоту англійці провели розумну трансферну кампанію та впевнено завершили четвертими в АПЛ. При цьому команда Едді Хау на пару з чемпіоном МанСіті пропустила найменше голів – всього 33.

Втім у Лізі чемпіонів доля подарувала Ньюкаслу "групу смерті" із ПСЖ, дортмундською Боруссією та Міланом. Останні трохи збавили оберти минулого сезону. Після чемпіонства-2022 "россонері" з трудом пробились у топ-четвірку Серії А завдяки очковому штрафу Ювентуса.

Перезавантаження Мілана

Правда, при цьому підопічні Піолі дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів. Цього літа Мілан активно посилювався на трансферному ринку і як підсумок – три перемоги у чотирьох матчах Серії А на старті. Правда, 1:5 від Інтера в останньому турі дещо зіпсували враження.

Цікаво знати. Влітку Ньюкасл викупив лідера МІлана Сандро Тоналі. 23-річний півзахисник збірної Італії обійшовся "сорокам" у 70 мільйонів євро.

Ньюкасл поки також не виблискує в АПЛ. Команда Едді Хау обіграла скромний Брентфорд та міцну Астон Віллу, а от проти МанСіті, Ліверпуля та Брайтона очок так і не взяла.

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Матч між Міланом та Ньюкаслом виглядає грою майже рівних команд. Букмекери невеличку перевагу віддають "россонері", скоріш з все, завдяки фактору свого поля – 2,63 проти 2,76 на "сорок" при 3,50 на нічию.

На багато голів очікувати не слід, хоча експерти вірять, що забити зможуть обидва клуби – 1,66. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні виконавці:

Олів'є Жиру (Мілан) – 2,75

Каллум Вілсон (Ньюкасл) – 2,75

Александер Ісак (Ньюкасл) – 3,00

Рафаел Леау (Мілан) – 3,20

Ноа Окафор (Мілан) – 3,30

Лука Йович (Мілан) – 3,30

Харві Барнс (Ньюкасл) – 4,00

Крістіан Пулішич (Мілан) – 4,00

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До слова, фаворитами у боротьбі за вихід з групи вважають ПСЖ та Ньюкасл. На парижан можна поставити за 1,25, а на "сорок" – за 1,87. Прохід Мілана оцінюється у 2,20, Боруссії – у 2,80.