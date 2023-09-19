Встреча блудных "сорок": Милан не дожал Ньюкасл в первом матче Лиги чемпионов - видео

Итальянский коллектив выдал чрезвычайно атакующий поединок. Англичане, в свою очередь, выдержали давление "россонери".

Милан – Ньюкасл 0:0

Милан и Ньюкасл провели встречу в рамках 1-го тура Лиги чемпионов, в которой коллективы не смогли определить более сильного. "Красно-черные" жестко встретили "сорок" в ЛЧ, пишет 24 Канал.

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Итальянский и английский коллективы, которые вместе с ПСЖ и Боруссией формируют квартет смерти, провели достойный внимания матч. Но вот, несмотря на градус поединка, команды не смогли порадовать болельщиков голами. Стоит отметить, что для Милана данная встреча была особенной, поскольку домашняя арена "россонери" "Сан-Сиро" 19 сентября отмечает свой день рождения, а на момент игры - 98-летие. Защитник Ньюкасла Фабиан Шер провел интересное сравнение "Сан-Сиро". Швейцарец сказал, что арена похожа на корабль из фильма "Близкие контакты третьей ступени".

Сравнение Шера / uakinoclub

Также фанатов красно-черных отогревал тот факт, что в состоянии соперника выступает их любимец Сандро Тонали. Но вот футболистам Милану не удалось устроить тотальный праздник для своих преданных болельщиков, хотя очень старались это сделать. "Россонери" со стартовых минут бросились атаковать своего оппонента, беспрестанно нагнетая у ворот Ньюкаслу, последний раз выступавшего в ЛЧ в сезоне 2002/2003.

Но вот помехой Милану становился или Ник Поуп, или же собственные нервы. В частности, Рафаэль Леау еще в первой половине встречи имел невероятную возможность открыть счет в игре, поскольку продемонстрировал невероятную технику, обыграв ряд оппонентов, и уже хотел пяткой пробить по воротам, однако банально не попал по мячу. Во втором тайме Ньюкасл начал активно, однако Милан быстро перехватил инициативу и продолжил добиваться своего. К сожалению, для "россонери", нанесших 25 ударов (против 6), это им результата не принесло, поскольку "сороки" идеально защищались.

Милан по ходу матча потерял трех основных игроков из-за повреждений, в частности, капитана Давиде Калабрию, полузащитника Рубена Лофтуса-Чика и голкипера Майка Меньяна.

Таким образом, Милан и Ньюкасл расписали безголевую ничью в первом матче Лиги чемпионов в группе F. В параллельной встрече квартета смерти встретятся ПСЖ и дортмундская Боруссия, которые сразятся за сверхважные баллы. Следующий матч в ЛЧ "сороки" проведут дома с французами, а "россонери" – на выезде с немцами.