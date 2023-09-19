Мілан – Ньюкасл 0:0

Мілан та Ньюкасл провели зустріч в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів, в якій колективи не змогли визначити сильнішого. "Червоно-чорні" жорстко зустріли "сорок" в ЛЧ, пише 24 Канал.

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Підтвердили статус найвидовищнішої групи

Італійський та англійський колективи, які разом із ПСЖ та Боруссією формують квартет смерті, провели матч, який вартий уваги. Та от не дивлячись на градус поєдинку, команди не змогли потішити вболівальників голами. Варто відзначити, що для Мілану дана зустріч була особливою, оскільки домашня арена "россонері" "Сан-Сіро" 19-го вересня святкує свій день народження, а на момент гри – 98-річчя. Захисник Ньюкаслу Фабіан Шер провів цікаве порівняння "Сан-Сіро". Швейцарець сказав, що арена схожа на корабель із фільму "Близькі контакти третього ступеня".

Порівняння Шера / uakinoclub

Також фанатів "червоно-чорних" відігрівав той факт, що у стані суперника виступає їхній улюбленець Сандро Тоналі. Та от футболістам Мілану не вдалось влаштували тотальне свято для своїх відданих вболівальників, хоча й дуже намагались це зробити. "Россонері" зі стартових хвилин кинулись атакувати свого опонента, без перестанку нагнітаючи біля воріт Ньюкаслу, який востаннє виступав в ЛЧ у сезоні 2002/2003.

Та от на заваді Мілану ставав або Нік Поуп, або ж власні нерви. Зокрема, Рафаель Леау ще у першій половині зустрічі мав неймовірну нагоду відкрити рахунок в грі, оскільки продемонстрував неймовірну техніку, обігравши низку опонентів, та вже хотів п'яткою пробити по воротах, проте банально не попав по м'ячу. У другому таймі Ньюкасл розпочав активно, проте Мілан швиденько перехопив ініціативу та продовжив добиватись свого. На жаль, для "россонері", які нанесли 25 ударів (проти 6), це їм результату не принесло, оскільки "сороки" ідеально відзахищались.

Цікаво. Мілан по ходу матчу втратив трьох основних гравців через пошкодження, зокрема, капітана Давіде Калабрію, півзахисника Рубена Лофтуса-Чіка та голкіпера Майка Меньяна.

Таким чином, Мілан та Ньюкасл розписали безгольову нічию у першому матчі Ліги чемпіонів у групі F. У паралельній зустрічі квартету смерті зустрінуться ПСЖ та дортмундська Боруссія, котрі поборються за надважливі бали. Наступний матч в ЛЧ "сороки" проведуть вдома із французами, а "россонері" – на виїзді з німцями.