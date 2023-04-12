Красивый финт и молниеносная контратака Милана: как "россонери" забили Наполи – видео гола

Браим Диас разогнал красивую атаку своей команды, завершившейся точным ударом Исмаэля Беннасера. Для алжирца это дебютный гол в Лиге чемпионов.

В четвертьфинале Лиги чемпионов сошлись две итальянские команды. Чемпион Серии А Милан противостоял действующему лидеру турнира Наполи, пишет 24 канал.

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Гости не могли рассчитывать на своего основного голеадора Виктора Осимхена из-за травмы, но все равно контролировали игру в первом тайме. Милан же сделал ставку на контратаки и одна из них принесла им выгоду.

Перед перерывом Браим Диас красивым финтом прошел двух игроков Наполи в центре поля и отпасовал на Леау в чужую площадку. Португалец вместо удара поперечным пасом перевел на Беннасера, который изо всех сил ударил по воротам Мерета.

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Кипер смог лишь отразить снаряд в свои ворота. Для алжирского хавбека это дебютный гол в Лиге чемпионов. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Милана.

Видео гола Беннасера: