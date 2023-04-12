В истории Лиги чемпионов трижды итальянские клубы играли друг против друга на стадии плей-офф. И во всех трех случаях одной из команд был именно Милан. При этом "россонери" каждый раз проходили своего соперника (один раз это было в финале и принесло им победу).

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А вот для Наполи это первый выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. До этого команда трижды останавливалась на стадии 1/8 финала. А еще трижды не смогла выйти из группы (в сезоне 2017/2018 команда заняла третье место в квартете, где одним из соперников был Шахтер).

2 апреля команды встретились в рамках чемпионата Италии в Неаполе. И там Милан разгромил соперника – 0:4. Хотя в первом круге Наполи победил на выезде.

Важным моментом является то, что Наполи потерял своего нападающего Виктора Осимхена. Он получил травму в расположении сборной и уже пропустил два матча команды (в том числе и против Милана в чемпионате). Он в этом сезоне провел 29 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.

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Матч Милан – Наполи начнется в 22:00. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Милан – Наполи.

Милан – Наполи онлайн