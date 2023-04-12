У чвертьфіналі Ліги чемпіонів зійшлись між собою дві італійські команди. Чемпіон Серії А Мілан протистояв чинному лідеру турніру Наполі, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Мілан – Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гості не могли розраховувати на свого основного голеадора Віктора Осімхена через травму, але все одно контролювали гру у першому таймі. Мілан же зробив ставку на контратаки і одна з них принесла їм зиск.

Перед перервою Браїм Діас красивим фінтом пройшов двох гравців Наполі в центрі поля і відпасував на Леау в чужий майданчик. Португалець замість удару поперечним пасом перевів на Беннасера, який щосили вдарив по воротах Мерета.

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Кіпер зміг лише відбити снаряд у власні ворота. Для алжирського хавбека це дебютний гол в Лізі чемпіонів. На перерву команди пішли за мінімальної переваги Мілана.

Відео голу Беннасера: