"Наполи" 12 июля принимал "Милан" в матче 32 тура Серии А. Команды разошлись боевой ничьей.

Наполи – Милан 2:2

Голы: Ди Лоренцо, 34, Мертенс, 60 – Эрнандес, 20, Кесси, 73 (п)

Удаление: Салемакерс, 88 (Милан)

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Равная игра

Активнее матч начали хозяева. Инсинье нанес пушечный выстрел в ворота, но его попытку заблокировал один из защитников, пишет 24 канал.

Мертенс с легкостью прорвался сквозь оборону и оказался один на один с голкипером, но его удар в правый нижний угол ворот не стал результативным – Доннарумма спас свои владения.

Инсинье испытал удачу ударом со среднего расстояния – мяч попал в штангу.

Свободный Кальехон получил передачу в штрафную и прицельно пробил низом по центру ворот – блестящий сейв от Доннаруммы.

На 20-й минуте Тео Эрнандес выбрал идеальный момент для ускорения, принял мяч после блестящего навеса и из пределов штрафной нанес мощный удар под перекладину – 0:1 в пользу гостей.

"Наполи" сразу помчался вперед, чтобы выровнять счет на табло. Зелиньски решил пробить с дальнего расстояния. Несмотря на то, что он хорошо попал по мячу, тот пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.

Ди Лоренцо получил немного свободного пространства недалеко от ворот и замкнул подачу со штрафного. Мяч после его прицельного удара головой, влетел в сетку по центру ворот – голкипер сыграл надежно.

На 34-й минуте счет был сравнен. Активный Ди Лоренцо все-таки отличился. Он просто закатил мяч в ворота с близкого расстояния, поскольку голкипер был уже бессилен – 1:1.

Бескомпромиссная борьба

На 60-й минуте невероятный удар Мертенса вывел "Наполи" вперед. После передачи от Кальехона, Мертенс быстро сориентировался недалеко от ворот и с близкого расстояния пробил низом мимо вратаря – 2:1.

На 71-й минуте Максимович сумел отобрать мяч у соперника, но нарушил при этом правила и рефери указал на 11-метровую отметку.

К мячу подошел Кесси и победил в волевом противостоянии, отправив мяч в левый угол ворот – 2:2.

В конце матча "россонери" остались в меньшинстве. Салемакерс грубо сыграл против соперника и увидел перед собой желтую карточку, которая была для него второй в матче – удаление.

Но времени осталось немного, чтобы хозяева сполна воспользовались большинством.

Итоговый счет встречи – 2:2.

Обзор матча Наполи – Милан

Турнирная таблица Серии А