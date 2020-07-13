"Наполі" 12 липня приймав "Мілан" у матчі 32 туру Серії А. Команди розійшлись бойовою нічиєю.

Наполі – Мілан 2:2

Голи: Ді Лоренцо, 34, Мартенс, 60 – Ернандес, 20, Кессі, 73 (п)

Вилучення: Салемакерс, 88 (Мілан)

Варто прочитати: Супергол Маліновського приніс нічию "Аталанті" у шаленій перестрілці з "Ювентусом": відео

Рівна гра

Активніше матч розпочали господарі. Інсіньє завдав гарматного пострілу у ворота, але його спробу заблокував один із захисників.

Мертенс із легкістю прорвався крізь оборону та опинився віч-на-віч із голкіпером, але його удар у правий нижній кут воріт не став результативним – Доннарумма врятував власні володіння.

Інсіньє випробував удачу ударом із середньої відстані – м'яч влучив у стійку.

Вільний Кальєхон отримав передачу в штрафному майданчику та прицільно пробив низом по центру воріт – блискучий сейв від Доннарумми.

На 20-й хвилині Тео Ернандес обрав ідеальний момент для прискорення, прийняв м'яч після блискучого навісу та з меж штрафного майданчика завдав потужного удару під перекладину – 0:1 на користь гостей.

"Наполі" відразу побігло вперед, щоб вирівняти рахунок на табло. Зеліньскі вирішив пробити з далекої відстані. Попри те, що він добре влучив по м'ячу, той пролетів у кількох сантиметрах від правої стійки.

Ді Лоренцо виборов трохи вільного простору неподалік воріт і замкнув подачу зі штрафного. М'яч, після його прицільного удару головою, влетів би у сітку по центру воріт – голкіпер зіграв надійно.

На 34-й хвилині рахунок було зрівняно. Активний Ді Лоренцо все-таки відзначився. Він просто закотив м'яч у ворота з близької відстані, оскільки голкіпер вже був безсилий – 1:1.

Безкомпромісна боротьба

На 60-й хвилині неймовірний удар Мертенса вів "Наполі" вперед. Після передачі від Кальєхона, Мартенс швидко зорієнтувався неподалік воріт і з близької відстані пробив низом повз воротар – 2:1.

На 71-й хвилині Максімовіч спромігся відібрати м'яч у суперника, але порушив при цьому правила і рефері вказав на 11-метрову позначку.

До м'яча підійшов Кессі та переміг у вольовому протистоянні, відправивши м'яч у лівий кут воріт – 2:2.

Наприкінці матчу "россонері" залишились у меншості. Салемакерс грубо зіграв проти суперника та побачив перед жовту картку, яка була для нього другою у матчі – вилучення.

Але часу залишилось небагато, щоб господарі сповна скористались більшістю.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:2.

Огляд матчу Наполі – Мілан

Турнірна таблиця Серії А