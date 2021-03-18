Где смотреть Милан – Манчестер Юнайтед

Матч Милан – Манчестер Юнайтед состоится на "Сан-Сиро". Поединок начнется в 22:00.

К теме Кто выйдет победителем – Милан Ибрагимовича или МЮ Рашфорда: прогноз на матч 1/8 Лиги Европы

В сезоне-2020/2021 права на показ матчей Лиги Европы в Украине имеют холдинг "Медиа группа Украина" и провайдер "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo.

По телевидению матч Милан – Манчестер Юнайтед покажет телеканал "Футбол 3". Начало трансляции в 21:50.

Смотреть онлайн матч Милан – Манчестер Юнайтед можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv. платный и требует регистрации.

Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц. Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

Также матч Лиги чемпионов Милан – Манчестер Юнайтед показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц.

В первом поединке, который состоялся на "Олд Траффорд", была зафиксирована ничья 1:1. Поэтому победитель противостояния определится в Милане.