В среду, 23 декабря, Милан принимал Лацио в рамках 14-го тура Серии А. Хозяева на последних минутах встречи одержали победу над "орлами".

Милан – Лацио 3:2

Голы: Ребич, 10, Чалханоглу, 17 (п), Эрнандес, 90+2 – Альберто, 28, Иммобиле, 59

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 28 (Лацио)

Боевой матч

Это противостояние обещало быть интересным. Обе команды довольно равны по своей игре, хотя Милан неожиданно для всех набрал обороты и лидирует в Серии А. Первый опасный момент был именно у хозяев, но мяч пролетел выше ворот, пишет 24 канал.

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Чанханоглу подал с углового прямо на голову Ребича, который лучше всего сориентировался на втором этаже – 1:0.

Команды несколько раз угрожали владениям соперников, но то мяч не хотел залетать в ворота, то голкиперы прекрасно действовали на линии. Однако на 17-й минуте хозяевам удалось удвоить счет. Затяжную атаку "россонери" сорвал защитник, сфолив на Ребиче. Мяч еще и попал в руку игроку Лацио. После грубого фола арбитр указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел Чанханоглу и легко обыграл вратаря Рейна – 2:0.

Еще до перерыва гости получили прекрасную возможность сократить счет. Фол в штрафной – пенальти. К отметке уверенно подошел Иммобиле – голкипер угадал направление и потянул удар. Но мяч отскочил прямо на голову Альберто – 2:1.

Больше голов команды не забивали до перерыва. После отдыха болельщиков обоих итальянских клубов ждали еще два результативных удара. Сначала на 59-й минуте реабилитировался Иммобиле и сравнял счет во встрече. Итальянец в одно касание замкнул классный заброс от партнера по команде – 2:2.

Казалось, что матч так и завершится боевой ничьей, но иначе думали футболисты Милана. В добавленное арбитром время снова великолепно исполнили угловой хозяева. Подача в штрафную завершилась точным ударом головой от Эрнандеса – 3:2.

После победы Милан не позволил Интеру возглавить таблицу. В активе "россонери" 34 пункта, это на одно очко больше, чем у соперника. "Орлы" же с 21 набранным пунктом продолжают располагаться на 8 месте.

Милан – Лацио видеообзор