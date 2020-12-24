У середу, 23 грудня, Мілан приймав Лаціо у рамкам 14-го туру Серії А. Господарі на останніх хвилинах зустрічі здобули перемогу над "орлами".

Мілан – Лаціо 3:2

Голи: Ребіч, 10, Чалханоглу, 17 (п), Ернандес, 90+2 – Альберто, 28, Іммобіле, 59

Нереалізований пенальті: Іммобіле, 28 (Лаціо)

Бойовий матч

Це протистояння обіцяло бути цікавим. Обидві команди досить рівні за своєю грою, хоча Мілан несподівано для всіх набрав обертів та лідирує у Серії А. Перший небезпечний момент був саме у господарів, але м'яч пролетів вище воріт, пише 24 канал.

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Мілану вдалось забити швидкий гол. Чанханоглу подав з кутового прямо на голову Ребіча, який найкраще зорієнтувався на другому поверсі – 1:0.

Команди декілька разів загрожували володінням суперникам, але то м'яч не хотів залітати у ворота, то голкіпери чудово діяли на лінії. Однак на 17-й хвилині господарям вдалось подвоїти рахунок. Затяжну атаку "россонері" зірвав оборонець, сфоливши на Ребічу. М'яч ще й влучив у руку гравцю Лаціо. Після грубого фолу арбітр вказав на 11-метрову позначку. До м'яча підійшов Чанханоглу та легко переграв воротаря Рейну – 2:0.

Ще до перерви гості здобули чудову нагоду скоротити рахунок. Фол у штрафному – пенальті. До позначки впевнено підійшов Іммобіле – голкіпер вгадав напрямок удару та потягнув удар. Але м'яч відскочив прямо на голову Альберто – 2:1.

Більше голів команди не забивали до перерви. Після відпочинку на вболівальників обох італійських клубів чекали ще два результативні удари. Спершу на 59-й хвилині реабілітувався Іммобіле та зрівняв рахунок у зустрічі. Італієць в один дотик замкнув класне закидання від партнера по команді – 2:2.

Здавалось, що матч так і завершиться бойовою нічиєю, але інакше думали футболісти Мілана. У доданий арбітром час знову чудово виконали кутовий господарі. Подача у штрафний майданчик завершилась влучним ударом головою від Ернандеса – 3:2.

Після перемоги Мілан не дозволив Інтеру очолити таблицю. У активі "россонері" 34 пункти, це на одне очко більше, ніж у суперника. "Орли" ж із 21 набраним пунктом продовжують розташовуватись на 8 місці.

Мілан – Лаціо відеоогляд