Во вторник, 22 декабря, Ювентус в рамках 14-го тура Серии А сыграл против Фиорентины. Гости ничего не смогли предложить сопернику и неожиданно потерпели разгромное поражение.

Фиорентина – Ювентус 3:0

Голы: Влахович, 3, Касерес, 81 - Алекс Сандро, 76 (авт.)

Удаление: Куадрадо, 18 (Ювентус)

Неожиданный матч

Фаворитом этого противостояния считались именно туринские гости. Но счет встречи неожиданно открыли игроки Фиорентины. Рибери отдал классную передачу из глубины поля прямо на ход Влаховича. Тот выскочил на свободное пространство между двумя защитниками и легко переиграл беспомощного голкипера Ювентуса – 1:0. Такого начала точно не ожидали гости, пишет 24 канал.

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На 18-й минуте Куадрадо грубо сфолил на сопернике. Арбитр поединка показал желтую карточку, но решил обратиться за помощью к ВАР. После просмотра видеоповтора судья изменил свое решение и удалил игрока Ювентуса. Он сильно подвел свою команду, оставив в меньшинстве уже в начале встречи.

Роналду на границе штрафной мастерски накрутил двух опекунов, но удар левой не удался – мяч пролетел мимо ворот.

Голов в первом тайме команды больше не забивали. Фиорентина при минимальном счете в свою пользу пошла на отдых.

Как ни старались гости, но сравнять счет им не удалось. Зато отличились хозяева. Подача в штрафную завершилась автоголом от Алекса Сандро. Мяч попал на его ногу и направился прямо в сетку ворот – 2:0. Здесь сложно обвинять бразильца, он хотел сыграть на опережение. Он это удачно сделал, но забил в собственные владения.

У гостей было немного меньше 15 минут, чтобы переломить ход матча. Но вместо того, чтобы забить, они пропустили еще один раз. Игроки Фиорентины снова шокировали Ювентус, опять подача с фланга стала результативной. Касерес ловко сыграл в штрафной туринцев и легко переиграл вратаря – 3:0.

Фиорентина сумела довести матч до разгромной победы – 3:0.

После поражения Ювентус с 24 очками находится на 4 месте. А их обидчик Фиорентина понемногу выбирается со дна таблицы – 15 ступень и 14 пунктов.

Фиорентина – Ювентус видеообзор