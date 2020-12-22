В среду, 23 декабря, Милан и Лацио сыграют в матче 14 тура чемпионата Италии. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Встреча состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Старт трансляции матча Милан – Лацио – в 21:45 на канале "Футбол 1", пишет 24 канал.

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Смотреть онлайн матч Милан – Лацио можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный. Месячный абонемент на все три канала "Футбол" стоит 109 гривен. За 139 гривен можно подключить тариф "Суперспорт", куда входит еще канал Setanta Sport.

Милан – Лацио: перед матчем

После 13 туров Серии А Милан неожиданно продолжает возглавлять турнирную таблицу. Они на одно очко опережают Интер. Нападающий Златан Ибрагимович стал одним из тех, кто принес немалый вклад в такой результат команды.

В прошлом туре "россонери" встречались с Сассуоло. Подопечные Стефано Пиола благодаря двум голам в первой части игры одержали победу над соперником – 1:2.

Лацио – середняк в этом сезоне. В их активе 21 пункт и 8 позиция. В 12 туре "орлы" провели сложный матч против Наполи и неожиданно для всех одержали уверенную победу 2:0.