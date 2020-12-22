В среду, 23 декабря, Милан на своем поле принимает Лацио в рамках 14-го тура Серии А. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Милан – Лацио: перед матчем

После 13 туров Серии А Милан неожиданно продолжает возглавлять турнирную таблицу. Он на одно очко опережают Интер. Нападающий Златан Ибрагимович стал одним из тех, кто привнес немалый вклад в такой результат команды, пишет 24 канал.

В прошлом туре "россонери" встречались с Сассуоло. Подопечные Стефано Пиоли благодаря двум голам в первой части игры одержали победу над соперником – 1:2.

Интересно, что Милан в этом сезоне в чемпионате не забивал соперникам меньше, чем два мяча. Всего за 13 встреч они наколотили 29 голов.

Лацио – середняк этого сезона. В их активе 21 пункт и 8 позиция. В 12 туре "орлы" провели сложный матч против Наполи и неожиданно для всех одержали уверенную победу 2:0.

Матч 14-го тура Серии А Милан – Лацио состоится в среду, 23 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45.

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet?

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам этой встречи. Именно на победу Милана можно сделать ставку с коэффициентом 2,3. В успех соперников верят чуть меньше – 3,24. Ничья в этом противостоянии оценена в 3,85.

К слову. Marathonbet выставил на этот матч нулевую маржу. Благодаря этому коэффициенты на итог матча значительно выше, чем у конкурентов.

Вероятно, что после этого поединка будут радоваться болельщики Милана. На то, что "россонери" смогут завершить матч со счетом 2:1 в свою пользу стоит коэффициент 8,10.

Не исключено, что во встрече все-таки не смогут определить победителя. Ничья 1:1 – 6,20.

Первыми в матче забьют хозяева – 1,833. На то, что первый гол во встрече залетит в ворота подопечных Пиоли – 2,23. Аналогичного мнения придерживаются эксперты и в отношении последнего результативного удара в матче.

За хозяев отличится Рафаэль Леан – 3,00. Следует обратить внимание и на гол в исполнении Браима Диаса – 3,20.

В составе "орлов" скорее всего забьет Чиро Иммобиле – 2,20. Также не исключено, что свою фамилию на табло местного стадиона запишет Фелипе Кайседо – 3,20.