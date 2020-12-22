Сможет ли Лацио взять очки в матче против лидера Серии А Милана: прогноз букмекеров
В среду, 23 декабря, Милан на своем поле принимает Лацио в рамках 14-го тура Серии А. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.
Милан – Лацио: перед матчем
После 13 туров Серии А Милан неожиданно продолжает возглавлять турнирную таблицу. Он на одно очко опережают Интер. Нападающий Златан Ибрагимович стал одним из тех, кто привнес немалый вклад в такой результат команды, пишет 24 канал.
В прошлом туре "россонери" встречались с Сассуоло. Подопечные Стефано Пиоли благодаря двум голам в первой части игры одержали победу над соперником – 1:2.
Интересно, что Милан в этом сезоне в чемпионате не забивал соперникам меньше, чем два мяча. Всего за 13 встреч они наколотили 29 голов.
Лацио – середняк этого сезона. В их активе 21 пункт и 8 позиция. В 12 туре "орлы" провели сложный матч против Наполи и неожиданно для всех одержали уверенную победу 2:0.
Что прогнозируют букмекеры Marathonbet?
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам этой встречи. Именно на победу Милана можно сделать ставку с коэффициентом 2,3. В успех соперников верят чуть меньше – 3,24. Ничья в этом противостоянии оценена в 3,85.
Вероятно, что после этого поединка будут радоваться болельщики Милана. На то, что "россонери" смогут завершить матч со счетом 2:1 в свою пользу стоит коэффициент 8,10.
Не исключено, что во встрече все-таки не смогут определить победителя. Ничья 1:1 – 6,20.
Первыми в матче забьют хозяева – 1,833. На то, что первый гол во встрече залетит в ворота подопечных Пиоли – 2,23. Аналогичного мнения придерживаются эксперты и в отношении последнего результативного удара в матче.
За хозяев отличится Рафаэль Леан – 3,00. Следует обратить внимание и на гол в исполнении Браима Диаса – 3,20.
В составе "орлов" скорее всего забьет Чиро Иммобиле – 2,20. Также не исключено, что свою фамилию на табло местного стадиона запишет Фелипе Кайседо – 3,20.
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