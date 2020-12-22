У середу, 23 грудня, Мілан та Лаціо зіграють у матчі 14 туру чемпіонату Італії. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Старт трансляції матчу Мілан – Лаціо – о 21:45 на каналі "Футбол 1", пише 24 канал.

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Дивитися онлайн матч Мілан – Лаціо можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто відзначити, що доступ до трансляції платний. Місячний абонемент на усі три канали "Футбол" коштує 109 гривень. За 139 гривень можна підключити тариф "Суперспорт", куди входить ще канал Setanta Sport.

Мілан – Лаціо: перед матчем

Після 13 турів Серії А Мілан несподівано продовжує очолювати турнірну таблицю. Вони на одне очко випереджають Інтер. Нападник Златан Ібрагімович став одним із тих, хто приніс чималий вклад у такий результат команди.

У минулому турі "россонері" зустрічались із Сассуоло. Підопічні Стефано Піолі завдяки двом голам у першій частині гри здобули перемогу над суперником – 1:2.

Лаціо – середняк цього сезону. У їх активі 21 пункт та 8 позиція. У 12 турі "орли" провели складний матч проти Наполі та несподівано для всіх здобули впевнену перемогу 2:0.