В матче 16 тура чемпионата Италии Ювентус на выезде победил Милан со счетом 3:1.

Милан – Ювентус 1:3

Голы: Калабрия, 41 – Кьеза, 18, 62, Маккенна, 76

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Команда Андреа Пирло повела в счете после эффектной передачи Дибалы и гола Кьезы. Однако до перерыва Милану удалось выравнять счет – отличился Калабрия.

Во втором тайме Ювентус забил еще дважды. Сперва дубль оформил Кьеза (второй ассист снова на счету Дибалы). Окончательный итог встречи установили вышедшие на замену Кулусевски и Маккенна.

Таким образом, Ювентус прервал серию Милана из 27 матчей подряд без поражений.

Ювентус, набрав 30 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. Милан с 37 очками остался на первом месте.

В следующем туре подопечные Стефано Пиоли 9 ноября сыграют с Торино. Ювентус днем позже примет Сассуоло.

Милан – Ювентус видеообзор