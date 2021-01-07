У матчі 16 туру чемпіонату Італії Ювентус на виїзді переміг Мілан з рахунком 3:1.

Мілан – Ювентус 1:3

Голи: Калабрія, 41 – К'єза, 18, 62, Маккенна, 76

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Команда Андреа Пірло повела в рахунку після ефектної передачі Дібали і голу К'єзи. Однак до перерви Мілану вдалося зробити рівність – відзначився Калабрія.

У другому таймі Ювентус забив ще двічі. Спершу дубль оформив К'єза (другий асист знову на рахунку Дібали). Остаточний підсумок зустрічі встановили Кулусевскі і Маккенна, які вийшли на заміну.

Таким чином, Ювентус перервав серію Мілана з 27 матчів поспіль без поразок.

Ювентус, набравши 30 очок, вийшов на четверте місце в турнірній таблиці Серії А. Мілан з 37 очками залишився на першому місці.

У наступному турі підопічні Стефано Піолі 9 листопада зіграють з Торіно. Ювентус днем пізніше прийме Сассуоло.

Мілан – Ювентус відеоогляд