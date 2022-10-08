Чемпион на троне: Милан уверенно одолел Ювентус в центральном матче Серии А – видео голов
Команда Стефано Пиоли одержала сухую победу над принципиальным соперником. Голами в каждом из таймов отличились Томори и Диас.
Милан – Ювентус 2:0
Голы: Томори, 45+2, Браим Диас, 54.
В Италии состоялся матч 9 тура Серии А. Действующий чемпион турнира Милан принимал на своем поле самый титулованный клуб страны Ювентус. пишет 24 канал.
По теме Ювентус включился в гонку за лидером Шахтера, который зажигает в Лиге чемпионов
Команда Стефано Пиоли не проигрывала туринцам три последних матча, к тому же более уверенно стартовала в нынешнем сезоне. В сражении с Юве все решила середина матча.
Сначала перед перерывом "россонери" открыли счет после углового. Жиру мощно пробил с линии штрафной и попал в Томоре. Англичанин не растерялся и добил сферу в сетку.
Читайте также Клубы Серии А заинтересовались вратарем Шахтера после безумных сейвов в матче Лиги чемпионов
А уже через 9 минут после начала второго тайма Милан удвоил счет. Браим Диас подхватил мяч в центре поля, прошел к чужой площадке и пробил насквозь Щенсны.
Видеообзор матча Милан – Ювентус:
Ресурса для камбэка у Юве не нашлось. Туринцы повисли в середине турнирной таблицы, занимая 9 место. Отставание от лидера уже составляет семь очков.
Одним из этих лидеров как раз и есть Милан. Команда Пиоли набрала 20 баллов и догнала Аталанту и Наполи. Правда, последние две команды еще имеют игру в запасе.