Мілан – Ювентус 2:0

Голи: Томорі, 45+2, Браїм Діас, 54.

В Італії відбувся матч 9 туру Серії А. Чинний чемпіон турніру Мілан приймав на своєму полі найтитулованіший клуб країни Ювентус. пише 24 канал.

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Команда Стефано Піолі не програвала туринцям три останніх матчі, до того ж впевненіше стартувала в нинішньому сезоні. У битві з Юве все вирішила середина матчу.

Спочатку перед перервою "россонері" відкрили рахунок після кутового. Жиру потужно пробив з лінії карного майданчика і потрапив у Томорі. Англієць не розгубився і добив сферу в сітку.

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А вже за 9 хвилин після початку другого тайму Мілан подвоїв рахунок. Браїм Діас підхопив м'яч в центрі поля, пройшов до чужого майданчика і пробив наскрізь Щенсни.

Відеоогляд матчу Мілан – Ювентус:

Ресурсу для камбеку у Юве не знайшлось. Туринці зависли в середині турнірної таблиці, посідаючи 9 місце. Відставання від лідера вже складає сім очок.

Одним із цих лідерів як раз і є Мілан. Команда Піолі набрала 20 балів і наздогнала Аталанту й Наполі. Правда, останні дві команди ще мають гру в запасі.