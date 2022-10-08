Милан – Ювентус 2:0

Голы: Томори, 45+2, Браим Диас, 54.

В Италии состоялся матч 9 тура Серии А. Действующий чемпион турнира Милан принимал на своем поле самый титулованный клуб страны Ювентус. пишет 24 канал.

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Команда Стефано Пиоли не проигрывала туринцам три последних матча, к тому же более уверенно стартовала в нынешнем сезоне. В сражении с Юве все решила середина матча.

Сначала перед перерывом "россонери" открыли счет после углового. Жиру мощно пробил с линии штрафной и попал в Томоре. Англичанин не растерялся и добил сферу в сетку.

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А уже через 9 минут после начала второго тайма Милан удвоил счет. Браим Диас подхватил мяч в центре поля, прошел к чужой площадке и пробил насквозь Щенсны.

Видеообзор матча Милан – Ювентус:

Ресурса для камбэка у Юве не нашлось. Туринцы повисли в середине турнирной таблицы, занимая 9 место. Отставание от лидера уже составляет семь очков.

Одним из этих лидеров как раз и есть Милан. Команда Пиоли набрала 20 баллов и догнала Аталанту и Наполи. Правда, последние две команды еще имеют игру в запасе.