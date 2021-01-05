Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3". Поединок Милан – Ювентус в прямом эфире покажет "Футбол 1". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало трансляции матча Милан – Ювентус на канале "Футбол 1" начнется в 21:40. Поединок начнется в 21:45.

Смотреть онлайн Милан – Ювентус можно на видеосервисе Oll.tv.

Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3".

Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц. Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.