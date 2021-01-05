Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Поєдинок Мілан – Ювентуса у прямому ефірі покаже "Футбол 1". Про це повідомляє 24 канал .

Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3".

Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць. Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

До уваги. Мілан після 15 матчів є лідером чемпіонату Італії. "Россонері" набрали 37 очок і всього на один бал випереджають Інтер. Ювентус зіграв 14 матчів і здобув тільки 7 перемог. "Стара Синьйора" посідає тільки 5-е місце.