Ударом слета в одно касание: Джеко забил гол-красавец в ворота Милана – видео

Подопечные Симоне Индзаги первыми открыли счет в полуфинальном матче Лиги чемпионов Милан – Интер. Результативный удар на свой счет записал ветеран "нерадзурри" Эдин Джеко.

Миланское дерби в Лиге чемпионов должно определить, кто из представителей Серии А будет играть в финале Лиги чемпионов. Соперники начали поединок без разведки, и уже на 7-й минуте поединка счет был открыт, пишет 24 Канал.

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Турецкий хавбек Интера Хакан Чалханоглу совершил нацеленную передачу с углового на Эдина Джеко. Боснийский форвард в одно касание слета отправил мяч точно под перекладину. Голкипер Милану Меньян был бессилен помочь своей команде.

Видео гола Джеко

К слову, этот гол стал четвертым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов для 37-летнего боснийца. Но предыдущие три мяча Джеко забивал на групповой стадии ЛЧ.