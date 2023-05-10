Міланське дербі в Лізі чемпіонів повинно визначити, хто з представників Серії А буде грати у фіналі Ліги чемпіонів. Суперники розпочали поєдинок без розвідки, і вже на 7-й хвилині поєдинку рахунок був відкритий.

До теми Все вирішить матч-відповідь: Реал у фантастичному поєдинку зіграв внічию з МанСіті – відеоогляд

Турецький хавбек Інтера Хакан Чалханоглу зробив націлену передачу з кутового на Едіна Джеко. Боснійський форвард в один дотик зльоту відправив м'яч точно під поперечину. Голкіпер Мілану Меньян був безсилий допомогти своїй команді.

Відео голу Джеко

До речі, цей гол став четвертим в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів для 37-річного боснійця. Але попередні три м'ячі Джеко забивав на груповій стадії ЛЧ.