Матчи между Миланом и Интером называют Derby della Madonnina. Или же "миланское дерби". И это не первый раз команды будут соревноваться друг против друга в главном европейском клубном турнире.

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В 2003 году команды сыграли друг против друга в полуфинале. В первом матче, где хозяевами поля были "россонери", игра окончилась без забитых голов. А во втором матче Андрей Шевченко забил гол за Милан. Интеру удалось сравнять счет в конце встречи, но за правилом выездного гола в финал прошел именно Милан, где в серии пенальти одержал победу.

В 2005 году команды встретились уже на стадии четвертьфинала. Первый матч тоже был домашним для Милана. И закончился победой со счётом 2:0. Один из голов опять же забил Шевченко. В ответном матче Шевченко тоже открыл счет. А во втором тайме, когда арбитр не засчитал гол Камбьяссо, фанаты Интера начали бросать предметы на поле. В том числе файеры, один из которых попал во вратаря. Арбитр принял решение забрать команды с поля, а Интеру после этого засчитали техническое поражение. Дальше прошел Милан.

К слову, именно Шевченко является автором наибольшего количества голов в "миланском дерби" – 14. Все он забил в ворота Интера.

Теперь команды снова встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче 10 мая хозяином поля будет именно Милан. Начало встречи в 22:00.

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Милан – Интер онлайн