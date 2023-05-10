Матчі між Міланом та Інтером називають Derby della Madonnina. Або ж "міланське дербі". І це не вперше команди змагатимуться один проти одного в головному європейському клубному турнірі.

До теми Півфінал Ліги чемпіонів із присмаком дербі Серії А: які шанси Мілана переграти Інтер

У 2003 році команди зіграли один проти одного в півфіналі. У першому матчі, де господарями поля були "россонері", гра закінчилася без забитих голів. А в другому матчі Андрій Шевченко забив гол за Мілан. Інтера вдалося зрівняти рахунок наприкінці зустрічі, але за правилом виїздного голу в фінал пройшов саме Мілан, де в серії пенальті здобув перемогу.

У 2005 році команди зустрілися вже на стадії чвертьфіналу. Перший матч теж був домашнім для Мілана. І закінчився перемогою з рахунком 2:0. Один з голів знову ж таки забив Шевченко. У матчі-відповіді Шевченко теж відкрив рахунок. А в другому таймі, коли арбітр не зарахував гол Камб'яссо, фанати Інтера почали кидати предмети на поле. У тому числі фаєри, один з яких влучив у воротаря. Арбітр прийняв рішення забрати команди з поля, а Інтеру після цього зарахували технічну поразку. Далі пройшов Мілан.

До слова, саме Шевченко є автором найбільшої кількості голів в "міланському дербі" – 14. Всі він забив у ворота Інтера.

Тепер команди знову зустрінуться у півфіналі Ліги чемпіонів. У першому матчі 10 травня господарем поля буде саме Мілан. Початок зустрічі о 22:00.

Трансляція матчу Мілан – Інтер в Україні доступна на платформі Megogo, або ж на Volia TV. Однак там доступ до трансляції вимагає реєстрації та доступний за платною підпискою.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Мілан – Інтер.

Мілан – Інтер онлайн